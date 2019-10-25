Багдад, , 17:43 — REGNUM Полиция Ирака разогнала толпу протестующих, пытавшихся проникнуть в «зеленую зону» Багдада, 25 октября передает агентство Reuters.

Для разгона демонстрантов силы безопасности использовали резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Известно о гибели как минимум одного протестующего — молодому мужчине попал в голову снаряд со слезоточивым газом.

Жертвами беспорядков в Багдаде и большинстве крупных городов южного и центрального Ирака в первой половине октября стали около 150 человек, тысячи человек получили ранения.

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