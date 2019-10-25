Таллин, , 17:40 — REGNUM В прошлом 2018 году субсидии ЕС Эстонии составили 759,4 млн евро, а выплаты Эстонии в бюджет ЕС — 210,2 млн евро, таким образом Эстония осталась в профиците на сумму в почти 550 млн евро, пишет сегодня, 25 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Полученные субсидии в свыше 3,5 раз превысили взносы Эстонии. При этом сумма субсидий ЕС Эстонии ежегодно сокращается. Ещё недавно, отмечает ERR, пропорция составляла 4 евро от ЕС за каждый 1 евро отданный Эстонией. В перспективе дотации ЕС должны сравняться с взносами, а со временем — взносы должны стать выше дотаций. Как, например, у Финляндии, которая в 2018 году заплатила ЕС на 580 млн евро больше, нежели получила.