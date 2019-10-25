Киев, , 17:38 — REGNUM «У граждан Украины есть деньги. Это подтверждается тем фактом, что 36% всех банковских депозитов превышают 500 тыс грн ($19,9 тыс)». Об этом 25 октября написал на своей странице в Фейсбуке директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя данные Фонда гарантирования вкладов об объеме депозитов граждан.

«Самое интересное, что около 36% всех вкладов украинцев это вклады на сумму больше 500 тыс грн. Оказывается, у украинцев есть деньги. Хотя очень часто приходится слышать, что украинцы самые бедные в Европе и даже не хлеб денег не хватает. Может это потому, что украинцы разные», — отметил Охрименко.

По его словам, на Украине легче быстро заработать «хорошие деньги» чем в России и Европе.

«Действительно, есть украинцы и бездельники, которые просто бездельничают и ждут «Доброго Царя», а есть умные украинцы, которые работают и хорошо зарабатывают. Благо в Украине, срубить по быстрому хорошие деньги на порядок проще, чем в захватывающем Западе или совковой России», — считает Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФГВ Украины проинформировал, что на 1.09.2019 года общая сумма депозитов и денежных средств населения Украины (за исключением Ощадбанка) составила 448 млрд грн ($17,8 млрд). Около 56% всех депозитов — депозиты в гривне. Под защитой ФГВ находится 275 млрд грн ($10,9 млрд). Напомним, ФГВ гарантирует возврат населению вклады на сумму не больше 200 тыс. грн, поэтому многие украинцы не хранят депозиты в одном банке.