Киев, 25 октября 2019, 17:38 — REGNUM «У граждан Украины есть деньги. Это подтверждается тем фактом, что 36% всех банковских депозитов превышают 500 тыс грн ($19,9 тыс)». Об этом 25 октября написал на своей странице в Фейсбуке директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя данные Фонда гарантирования вкладов об объеме депозитов граждан.
По его словам, на Украине легче быстро заработать «хорошие деньги» чем в России и Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФГВ Украины проинформировал, что на 1.09.2019 года общая сумма депозитов и денежных средств населения Украины (за исключением Ощадбанка) составила 448 млрд грн ($17,8 млрд). Около 56% всех депозитов — депозиты в гривне. Под защитой ФГВ находится 275 млрд грн ($10,9 млрд). Напомним, ФГВ гарантирует возврат населению вклады на сумму не больше 200 тыс. грн, поэтому многие украинцы не хранят депозиты в одном банке.