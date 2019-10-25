Цхинвал, , 17:30 — REGNUM В соответствии с приказом министра обороны генерал-лейтенанта Ибрагима Гассеева органы военного управления вооруженных сил Южной Осетии переведены на боевой режим работы в учебных целях. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Офицеры отделов и служб передислоцированы на войсковой полигон, где им предстоит выполнить учебно-боевые задачи в полевых условиях. Как отметили в министерстве, целью мероприятия является проверка готовности органов военного управления к выполнению функциональных обязанностей в различных условиях оперативной и тактической обстановки и профессионально-должностного уровня военных.

Органы военного управления будут находиться в условиях боевого режима работы вплоть до особого распоряжения министра обороны.