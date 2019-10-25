Элиста, 25 октября 2019, 17:22 — REGNUM Новый состав правительства Республики Калмыкия утверждён, сообщили 25 октября в пресс-службе главы Калмыкии Бату Хасикова.
Главой правительства республики ранее был назначен Юрий Зайцев. Первым заместителем главы правительства Калмыкии стал Боова Бадмаев, первым заместителем председателя Правительства Республики Калмыкия — министром финансов РК стал Очир Шургучеев. Заместителем председателя правительства — руководителем аппарата стала Гиляна Босхомджиева, заместителями председателя правительства РК также назначены Наран Кюкеев и Ирина Шварцман.
Постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия был назначен Сангаджи Тарбаев.
Министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК назначен Виктор Джанджиев, министром экономики и торговли — Дмитрий Троицкий, министром природных ресурсов и окружающей среды — Очир Джамбинов. Целый ряд чиновников сохранил свои посты в правительстве, это: Санал Адьяев, Юрий Кикенов, Евгений Мамутов, Николай Манцаев, Марина Ользятиева, Анджа Тачиев, Дорджи Шикеев, Хонгор Эльбиков, Алексей Этеев, Виктор Санджиев, Елена Басангова, Светлана Доногруппова.
Постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия был назначен Сангаджи Тарбаев.