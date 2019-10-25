Цхинвал, , 17:20 — REGNUM 25 октября в грузинском селе Эргнети состоялась шестая техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В шестой раз сторонам не удалось прийти к согласию о способах разрешения сложившейся на госгранице ситуации. Переговоры будут продолжены. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Как рассказал руководитель югоосетинской делегации Егор Кочиев, в очередной раз делегация Южной Осетии настаивала на необходимости снятия незаконного грузинского блокпоста, выставленного вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

Делегация Грузии выразила несогласие с действиями югоосетинских пограничников, задержавших на территории республики представителей миссии наблюдателей ЕС. Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели ЕС незаконно проникли на территорию Южной Осетии.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал сообщил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию.

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