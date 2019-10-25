Москва, , 17:13 — REGNUM На Украине начинают спекулировать на теме прохождения проверки на детекторе лжи, и эта тенденция ни к чему хорошему привести не может. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, этот скандал неслучайно был придуман. Это очередной механизм давления на депутатов. Что такое полиграф? Это же всё субъективные оценки. Брал — не брал, виноват — не виноват, коррупционер — не коррупционер. Теперь в отношении любого депутата, если он что-то делает не так, его можно погнать на полиграф», — заявил Килинкаров.

«Если он отказывается, он уже проиграл. Если он не отказывается, то проиграет на полиграфе. Вот и всё! Они публичные люди, и этот механизм давления на депутатов с целью опять же удержать эту фракцию», — подчеркнул он.

Ранее народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» обязали централизованно пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» 28 октября. Их подозревают в подкупе за «правильное» голосование.

Проверки на детекторе лжи потребовал президент Украины Владимир Зеленский, после того, как стало известно об очень странных результатах голосования в комитете. Украинские СМИ сообщали, что подозреваемые депутаты могли получить вознаграждение в 30 тыс. долларов каждый.