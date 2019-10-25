Москва,
25 октября 2019, 17:13 — REGNUM На Украине начинают спекулировать на теме прохождения проверки на детекторе лжи, и эта тенденция ни к чему хорошему привести не может. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Мне кажется, этот скандал неслучайно был придуман. Это очередной механизм давления на депутатов. Что такое полиграф? Это же всё субъективные оценки. Брал — не брал, виноват — не виноват, коррупционер — не коррупционер. Теперь в отношении любого депутата, если он что-то делает не так, его можно погнать на полиграф», — заявил Килинкаров.
«Если он отказывается, он уже проиграл. Если он не отказывается, то проиграет на полиграфе. Вот и всё! Они публичные люди, и этот механизм давления на депутатов с целью опять же удержать эту фракцию», — подчеркнул он.
Ранее народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» обязали централизованно пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» 28 октября. Их подозревают в подкупе за «правильное» голосование.
Проверки на детекторе лжи потребовал президент Украины Владимир Зеленский, после того, как стало известно об очень странных результатах голосования в комитете. Украинские СМИ сообщали, что подозреваемые депутаты могли получить вознаграждение в 30 тыс. долларов каждый.