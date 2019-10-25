Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Сегодня, 25 октября, в Государственном музее политической истории России (Санкт-Петербург) состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию освобождения Северной Норвегии советскими войсками в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

На его открытии генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен особенно подчеркнул, что наступательная операция по освобождению Норвегии «стоила жизни более чем 6000 советских солдат», кроме того, в Норвегии содержалось более 100 000 советских военнопленных, из них 13 000 не вернулись домой.

«Норвегия никогда не забудет военных заслуг Советской Армии. Мы знаем какие потери она понесла и какие жертвы принесены. Все, кто сражались на стороне Советской Армии — наши герои. События, которые произошли 75 лет назад придали нам сил и вдохновили на дальнейшее развитие добрососедских отношений, которые остались мирными на протяжении всей истории», — сказал норвежский генконсул и добавил, что наши отношения характеризуются развитием контактов между людьми, поскольку в настоящее время российско-норвежскую границу пересекает несколько сот тысяч человек в год, в то время как в 70-е годы ХХ века их было не более тысячи.

По его словам между двумя странами также успешно развивается трансграничная торговля, совместная работа по очистке морской акватории и совместные учения спасательных судов в Баренцевом море.

Все последующие выступающие с российской и норвежской стороны также с удовлетворением отмечали неизменное отношение жителей Норвегии к событиям прошлого. В частности, историк Кари Ага Мюклебуст из Арктического университета Норвегии особенно подчеркнула, что число памятников советским освободителям в ее стране является одним из самых больших в Европе, а сама память жителей о вкладе Красной Армии в освобождение остается неизменной:

«Мемориалы и памятники играют главную роль в нашей самоидентификации, как общества. Потому, что они рассказываю нам кто мы, откуда мы и какие идеи мы хотим коллективно поддерживать. Хранить память о павших в боях это способ наполнить их гибель глубоким смыслом. Военные памятники прославляют и в то же время компенсируют потерю их жизней», — сказала Кари Ага Мюклебуст и отметила, что среди всех монументов особое значение имеет «Бронзовый солдат» (или «Русский монумент»), установленный в Киркенесе. Именно он сейчас является главным символом не только освобождения Норвегии, но и добрососедских отношений двух стран. Именно здесь проходят главные торжества, в которых на протяжении десятилетий принимают как непосредственные участники тех событий, так и высшие руководящие лица с обеих сторон.

«В тот единственный раз, когда русские (советские солдаты) вошли на территорию Норвегии, они пришли как освободители. Это главная мысль, которую норвежские хранители памяти о войне считают необходимым передать следующим поколениям» — заключила норвежский историк.

Со своей стороны российской историк и кинематографист Руслан Тихомиров, чей фильм «Сквозь фьорды» о Петсамо-Киркенесской операции был показан собравшимся, так прокомментировал для ИА REGNUM отношение норвежцев к советским монументам: «Они не видят в этом точек идеологического воздействия. Когда начинаешь бояться памятника как некоего символа, что происходит на Украине или в Восточной Европе, то начинают бороться с символами. А здесь они этого символа не видят. Они видят это как благодарность. Это просто память. Книги же не сжигают нормальные люди, вот и памятники не разрушает нормальная страна».

Добавим, что глава МИД России Сергей Лавров, находящийся сейчас в Киркенесе, на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде высоко оценил позицию Осло, принципиально отстаивающего итоги Второй мировой войны:

«Мы сегодня отмечаем 75-летие освобождения Севера Норвегии от фашистов, а переворот, который был на Украине совершен, в решающей степени делался руками неонацистских группировок», цитирует главу российского МИДа РИА «Новости».

"На этом фоне нам особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны», — подчеркнул Сергей Лавров.