Краснодар, , 17:10 — REGNUM Иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем англоязычным изданиям, The Times, The Telegraph и The Nation, удовлетворён решением Краснодарского арбитражного суда 25 октября.

«Иск удовлетворить полностью», — сообщается на сайте суда.

Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Как сообщало ИА REGNUM, иск был подан 13 сентября, к производству суд принял заявление 19 сентября 2019 года. Как ранее заявляли представители Дерипаски, иск подан в связи с рядом публикаций в изданиях, которые стали основой для введения в отношении бизнесмена санкций со стороны США.

