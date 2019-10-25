Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Российскую гражданку Марию Бутину, которая отбыла наказание в США по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает иммиграционная служба США.

Власти США перевели Бутину в иммиграционную тюрьму в рамках процесса её депортации в Россию.

Напомним, что Бутина была задержана в США по подозрению в шпионаже. Обвинения против Бутиной были выдвинуты в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. Дело было сфабриковано против Бутиной для создания негативного фона этой встречи.

В итоге в рамках сделки со следствием Бутина частично признала свою вину и получила небольшой тюремный срок, при том что никаких реальных доказательств ее вины не было.