Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится в Санкт-Петербурге, где проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 270-летию Первого посольства Осетии в России. 24 октября Бибилов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в беседе с которым отметил, что Осетия должна быть единой и неделимой и в составе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Южной Осетии поздравил Александра Беглова со вступлением в должность и поблагодарил содействие в организации мероприятий, приуроченных к 270-летию первого посольства Осетии в России. Касаясь вопроса разделения Осетии на две части, Анатолий Бибилов напомнил, что Южная Осетия не выходила из состава Российской империи, и выразил уверенность, что Осетия должна быть единой и неделимой и в составе Российской Федерации.

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