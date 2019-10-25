Брюссель, , 16:48 — REGNUM Послы стран Евросоюза согласились на продление сроков Brexit в ходе встречи в Брюсселе, 25 октября передает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Мины Андреевой, по итогам встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье послы «принципиально согласились с продлением», однако пока не определились с его сроками.

Великобритания добивается продления сроков Brexit до 31 января 2020 года. В декабре британский премьер-министр Борис Джонсон надеется провести внеочередные выборы.

Читайте также: Brexit: Париж готов дать Лондону время, если отсрочка оправдана