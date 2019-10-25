Рига, , 16:44 — REGNUM Портал Tvnet. lv сообщил о факте «мягкой силы» Китая в Латвийском государственном университете. Журналисты обнаружили, что за последние 10 лет оттуда на счёт Латвийского университета поступило более 500 000 евро.

Сотрудников СМИ возмутило, что при этом никто из чиновников не задал себе вопрос: «А есть ли место для коммунистического правительства Китая в высшей школе Латвии?».

Молчание политиков по этому поводу журналисты портала расценивают, как элемент самоцензуры и страха Латвии рассердить «восточного гиганта».