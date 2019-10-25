Исламабад, , 16:52 — REGNUM 25 октября профессор Мухаммад Исмаил, отец известной активистки феминистского движения Пакистана Гулалай Исмаил, бежавшей из страны, был задержан на 14 суток.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Гулалай Исмаил рассказала об аресте своего отца на своей странице в социальной сети «Твиттер». Государственный департамент США, где активистка уже попросила убежища, прореагировал на действия пакистанских властей, призвав их «прекратить преследование семьи Гулалай Исмаил». Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэлсс в «Твиттере» обратилась к Пакистану с призывом «соблюдать права граждан на мирные собрания, выражение своего мнения и надлежащее судопроизводство».

Напомним, что пуштунская активистка Гулалай Исмаил попросила политического убежища в США в сентябре. Пакистанские спецслужбы подозревают девушку в сотрудничестве с иностранными разведками.