Вашингтон, , 16:46 — REGNUM В своей речи в Организации американских государств министр юстиции Боливии Эктор Арсе подчеркнул, что оппозиция не может обвинять правительство в фальсификации президентских выборов, не предъявив соответствующих доказательств. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Вероятность подлога на выборах равна нулю, поскольку голоса подсчитывались системой предварительной передачи выборов (TREP)», — обозначил министр.

«Нельзя заявлять о фальсификации, не предоставив при этом минимальных объяснений, посредством какого механизма был осуществлён подлог, где он имел место», — приводит агентство слова Арсе.