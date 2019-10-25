Исламабад, , 16:44 — REGNUM 25 октября временно поверенный в делах посольства Индии в Исламабаде Гоурав Ахлувалиа был вызван в МИД Пакистана из-за «неспровоцированных» индийских обстрелов в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 25 октября Гоурав Ахлувалиа проделал ставший уже привычным маршрут в министерство иностранных дел Пакистана, снова вызванный туда по поводу нарушения режима прекращения огня. Как отметил официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал, Исламабад выразил официальный протест по поводу действий вооружённых сил Индии на Линии контроля в Кашмире.

Напомним, что новый виток конфликта был запущен в августе, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.