Исламабад, , 16:42 — REGNUM 25 октября председатель пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что «Марш свободы» на Исламабад должен пройти «любой ценой».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, преисполненный решимости глава исламистов отметил, что не боится усилий правительства, стремящегося остановить марш. Говоря о грузовых контейнерах, которые, по плану полиции, должны «заблокировать» все проезды в Исламабад, Фазлур Рехман сравнил их с «пустыми спичечными коробками», которые несложно отодвинуть. По словам лидера исламистов, он пока не знает, проведут ли протестующие «сидячую забастовку», или ограничатся походом на столицу. «Это решение примет комитет оппозиционных лидеров-рехбаров», — заключил политик.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».