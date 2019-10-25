Исламабад, , 16:49 — REGNUM 25 октября Высокий суд Лахора (пакистанская провинция Панджаб) постановил отпустить из тюрьмы Кот Лакхпат под залог экс-премьера страны Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе судебного заседания интересы Наваза Шарифа представлял его родной брат, лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехбаз Шариф. Экс-премьера постановили отпустить из тюрьмы под залог в 10 миллионов рупий (5 миллионов рублей) по состоянию здоровья для прохождения длительного лечения сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что ранее Наваза Шарифа спешно перевели в лахорскую больницу после того, как его медицинское состояние резко ухудшилось. Экс-премьер Пакистана отбывал тюремное заключение по коррупционному делу «Сахарных заводов».