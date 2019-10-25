Симферополь, , 16:35 — REGNUM На пост главы администрации Симферополя избрана Елена Проценко, до этого занимавшая должность директора МУП «Метроград». Решение 25 октября приняли депутаты горсовета Симферополя.

Изначально на пост главы Симферополя претендовали девять кандидатов, однако до конкурса, который также состоялся сегодня, дошли шесть человек. Так, сегодня стало известно, что свою кандидатуру сняла экс-глава администрации города Наталья Маленко.

По результатам проведения конкурса комиссией были определены два победителя — директор МУП «Метроград» Елена Проценко, которая набрала 80 баллов, и министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов, получивший от комиссии 74 балла.

Сегодня же оба кандидата были представлены на очередной 4-й сессии Симферопольского горсовета. Решением депутатов на должность главы города назначена Елена Проценко — за нее проголосовали 34 депутата горсовета из 34 присутствовавших. Проценко поблагодарила депутатов за доверие.

«Теперь мы вместе с вами и жителями города сделаем нашу столицу достойной ее статуса», — добавила Проценко.

Читайте ранее в этом сюжете: Маленко отказалась от конкурса на пост главы администрации Симферополя