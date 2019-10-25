Грозный, , 16:27 — REGNUM В Чечне прошли контрольные стрельбы танкистов за 2019 год. В ночных стрельбах по методу «танковой карусели» участвовали военнослужащие мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая расквартирована в Чечне, сообщили ИА REGNUM 25 октября в ЮВО.

Учения прошли на полигоне «Гвардеец». Экипажи танков Т-72Б3 вели беспрерывный огонь по мишеням. Отрабатывалась стрельба с места, при фронтальном и фланговом движении.

Смысл «карусели» заключался в том, что пока один танк вел стрельбу, экипаж второго заряжал снаряды. Техника сменяла друг друга на позициях, при этом экипажи не знали заранее сектор стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них.

Такая методика, как отметили в пресс-службе ЮВО, способствует развитию оперативной реакции военнослужащих.

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