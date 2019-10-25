Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Высший совет юстиции направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо, в котором призывал прекратить полномочия члена совета — не судьи Анны Долидзе, сообщает 25 октября «Интерпрессньюс».

Анна Долидзе

Обращение членам совета представил Дмитрий Гвритишвили. Он отметил, что основанием этого обращения к президенту является то, что Анна Долидзе ведет политическую деятельность, что несовместимо со статусом члена Высшего совета юстиции. По его словам, Долидзе не раз делала политические заявления и призывы, в том числе, требовала отставки премьер-министра Георгия Гахария.

Кроме того, в письме, которое члены Совета юстиции направили президенту, говорится, что «Анна Долидзе систематически нарушает этику публичного служащего, а ее действия направлены не только на дискредитацию судебной власти, но и наносят ущерб важному государственному институту, президенту Грузии, назначившему ее на эту должность».

Напомним, Анна Долидзе — член Совета юстиции, назначенный президентом. Она была назначена по решению бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.