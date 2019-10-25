Киркенес, Норвегия, , 16:04 — REGNUM Россия с беспокойством наблюдает за действиями Североатлантического альянса по усилению военной инфраструктуры у российских границ. Об этом сегодня, 25 октября, на пресс-конференции по переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Нас беспокоит продолжающаяся настойчивая линия НАТО на продвижение военной инфраструктуры на Восток, поближе к российским границам, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Это сказывается весьма негативно на обстановке на Крайнем Севере».

«Мы с озабоченностью смотрим, как на норвежской территории укрепляется и качественно и количественно присутствие НАТО», — добавил Лавров.

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«Могу вас заверить, что Россия никогда не планировала и не планирует каких-либо агрессивных развертываний своих вооружённых сил где бы то ни было в принципе и, конечно не на границе с Норвегией», — подчеркнул российский министр.