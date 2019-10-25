Киев, 25 октября 2019, 16:02 — REGNUM 21 ноября на майдане незалежности в Киеве пройдёт «вече», сообщили в пресс-службе «Движения сопротивления капитуляции» 25 октября в социальной сети Facebook.
Участники мероприятия намерены задать вопросы власти касательно сворачивания реформ и «достижений» прошлых лет, а также о «возвращении во власть и в её кулуары реваншистов», сказано в сообщении.
Также участники предложат свой «план» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что украинские радикалы нагнетают страсти вокруг выполнения «формулы Штайнмайера», а также языкового вопроса на Украине.
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