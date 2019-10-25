Киев, , 16:02 — REGNUM 21 ноября на майдане незалежности в Киеве пройдёт «вече», сообщили в пресс-службе «Движения сопротивления капитуляции» 25 октября в социальной сети Facebook.

Участники мероприятия намерены задать вопросы власти касательно сворачивания реформ и «достижений» прошлых лет, а также о «возвращении во власть и в её кулуары реваншистов», сказано в сообщении.

Также участники предложат свой «план» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам, и он будет альтернативой «формуле Штайнмайера», которую сейчас планирует внедрить офис президента. Украинское гражданское общество покажет, что оно готово к миру, но только на украинских условиях», — сообщил один из координаторов «Движения сопротивления капитуляции» Мирослав Гай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что украинские радикалы нагнетают страсти вокруг выполнения «формулы Штайнмайера», а также языкового вопроса на Украине.

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