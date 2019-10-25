Москва, , 16:10 — REGNUM Причиной противоречивых сигналов Вашингтона может быть его желание сохранить рычаги давления на Дамаск. Об этом 25 октября журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«За сигналами из Белого дома может стоять все та же самая установка на сохранение условий для продолжения многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске», — заявил дипломат.

Он отметил, что подобные действия вызывают тревогу в Москве. Также Рябков подчеркнул, что ни у кого не должно появиться соблазна поменять результаты переговоров между Россией и Турцией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции согласились прекратить военную операцию на территории Сирии после подписания 22 октября в Сочи меморандума президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Достигнутые договоренности устроили также Дамаск, что позволило не допустить эскалации конфликта в регионе.

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