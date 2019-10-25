Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Итоги голосования на местных выборах в Молдавии являются «тревожным звоночком» для альянса ACUM и Партии социалистов, сообщает RTA со ссылкой на эксперта Владимира Ротаря.

По его словам, на прошедших выборах Демократическая партия получила 191 избранного мэра — почти столько же, сколько у Партии социалистов и ACUM вместе взятых. Еще 175 кандидатов от Демпартии продолжат борьбу во втором туре. Поэтому результаты местных выборов должны заставить членов правящего альянса серьезно задуматься, считает эксперт.

«Пора перестать смотреть исключительно на внешнюю политику и, наконец, заняться внутримолдавскими делами, — уточнил он. — Иначе на следующих выборах, президентских или досрочных парламентских, нас ждут новые «сюрпризы», которые могут стать фатальными для связки ACUM-ПСРМ».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Молдавии прошли выборы в местные органы власти. Всего в первом туре избраны мэры в 518 населенных пунктах страны, еще в 380 населенных пунктах пройдет второй тур выборов.

Наибольшее число мандатов мэров в первом туре получила Демократическая партия — 191 кандидат тот этой партии одержал победу в первом туре.

Отметим, что Демпартия, которая под руководством олигарха Владимира Плахотнюка с 2016 по 2019 годы единолично руководила Молдавией, в этот период фактически подмяла под себя либо подкупила большинство региональных лидеров, в том числе избранных от других партий. После бегства из страны Плахотнюка в июне 2019 года большая часть местных избранников осталась формально связанными с демократами.

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