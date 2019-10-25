Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллиар заявил, что миссия наблюдателей ЕС намерена отправить своего спецпредставителя в Москву для обсуждения последнего инцидента в зоне «оккупации».

Напомним, 24 октября пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей ЕС, проникнувших на территорию республики через границу с Грузией.

«Задержание наблюдателей миссии ЕС является серьёзным инцидентом, Миссия наблюдателей ЕС способствует поддержанию мира и тот, факт, что миссии приходится справляться с подобными вызовами, представляет серьёзную проблему»

Беллиар отметил, что для стабилизации ситуации в регионе необходимо разобраться в причинах произошедшего. Также миссия намерена направить своего представителя для переговоров в Москву.

«Ответственные лица проведут совещание в связи с тем, как и почему произошел этот инцидент. Стабилизация ситуации в этом регионе Грузии для нас очень важна, и мы будем продолжать активно работать над этим вопросом. Наш спецпредставитель отправится в Москву для встречи с российскими коллегами. Мы ценим Женевский формат и усилия по мирному решению проблемы, так как ЕС основан именно на этих подходах. Поэтому мы надеемся, что и в этом случае вопрос будет решен мирным путем, и добьёмся дипломатического реагирования»

Вооруженные представители де-факто режима задержали членов Миссии мониторинга ЕС во время осуществления патрулирования на территории Чорчана-Цнелиси.

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