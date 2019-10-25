Тбилиси, 25 октября 2019, 15:51 — REGNUM Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллиар заявил, что миссия наблюдателей ЕС намерена отправить своего спецпредставителя в Москву для обсуждения последнего инцидента в зоне «оккупации».
Напомним, 24 октября пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей ЕС, проникнувших на территорию республики через границу с Грузией.
Беллиар отметил, что для стабилизации ситуации в регионе необходимо разобраться в причинах произошедшего. Также миссия намерена направить своего представителя для переговоров в Москву.
Вооруженные представители де-факто режима задержали членов Миссии мониторинга ЕС во время осуществления патрулирования на территории Чорчана-Цнелиси.
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