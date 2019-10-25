Москва, , 15:55 — REGNUM 24 октября южнокорейская делегация во главе с лидером южнокорейской Совместной демократической партии Ли Хе Чханом посетила с официальным визитом Москву. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках своего визита южнокорейский чиновник встретился с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым, с которым обсудил перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Известно, что во время встречи южнокорейский чиновник подчеркнул необходимость сотрудничества двух стран в сфере железных дорог и газовой сфере в связи со сдвигами в деле денуклеаризации КНДР.

В свою очередь, Рахманов отметил, что Россия и Южная Корея должны развивать многостороннее сотрудничество в предверии 30-летия установления дипломатических отношений, которое Москва и Сеул отпразднуют в 2020 году.

Отметим, что 25 октября Ли Хе Чхан посетил российскую компанию «Яндекс».