Москва, , 15:47 — REGNUM В преддверии выборов в Соединённых Штатах, которые состоятся в 2020 году, Россию ещё неоднократно обвинят во вмешательстве в избирательный процесс. Такую уверенность высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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В ходе выступления на сегодняшней встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова дипломат отметил, что к политике Москвы уже сложилось отношение «глубокой подозрительности и фундаментального недоверия». Это стало следствием бездоказательных обвинений в российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Рябков подчеркнул, что это «средством сведение политических счётов и до сих пор используется в межпартийной внутриполитической борьбе» в США.

«Я уверен, что […] мы услышим и увидим еще немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской страны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей», — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор-демократ Джек Рид заявил, что выборы в США в 2020 году неизбежно будут сопровождаться попытками вмешательства со стороны России и других стран. Он уверен, что американские власти должны активнее противодействовать «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе».

Добавим, что на несколько раз заданный в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоялся 2 октября, вопрос, будет ли Россия вмешиваться» в предстоящие выборы в США в 2020 году президент РФ в шутливой форме ответил, что «обязательно». В агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре США шутку российского лидера восприняли всерьёз, заявив, что у американского правительства «есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят».

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