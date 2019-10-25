Магас, , 15:46 — REGNUM И. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Ингушетии назначен Михаил Илезов — первый вице-премьер. Его кандидатуру утвердили 24 октября на заседании Президиума Генерального совета партии, говорится в сообщении на сайте политического объединения.

Процедура утверждения Михаила Илезова в должности секретаря состоится в ходе конференции регионального отделения партии в ноябре 2019 года.

О Михаиле Илезове известно, что он до назначения на должность первого заместителя председателя правительства Ингушетии работал в последние годы на различных должностях в «Почте России». Кроме того, у него есть опыт работы в должности главы аппарата правительства республики, руководителя комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Отметим, что ранее должность секретаря партийного объединения «Единая Россия» в Ингушетии занимал Зялимхан Евлоев — бывший спикер парламента и премьер-министр республики.