Таллин, , 15:44 — REGNUM Министры обороны трёх стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии — подписали в Брюсселе договор о создании общего центра управления объединённой системы воздушного пространства Baltnet, сообщает сегодня, 25 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Контролировать воздушное пространство Прибалтики будут поочерёдно и на основе ротации центры управления в каждой из стран. Ранее за это был ответственен только центр в литовском Кармелаве под Каунасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике с 2004 года действует миссия так называемой «воздушной полиции НАТО», цель которой сопровождать российские боевые самолёты в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители НАТО базируются в Литве и Эстонии.