Ашхабад, , 15:42 — REGNUM Туркмения оказалась в опубликованном министерством иностранных дел Великобритании списке стран, в которых за последние полгода значительно ухудшилась ситуация со свободой вероисповедания, пишет газета «Crux».

Этот список является продолжением доклада о правах человека и демократии, ранее опубликованного британским правительством, и включает в себя 30 «приоритетных стран», в которых МИД Великобритании усмотрел грубые нарушения прав человека.

Особо отметили британские дипломаты ограничения на свободу вероисповедания в России, Туркмении, Афганистане, Йемене и Ливии.

Издание обращает внимание на то, что британское правительство активизировало свою деятельность по вопросу международной свободы, и в 2018 году учредило пост специального посланника премьер-министра по вопросам свободы религии.