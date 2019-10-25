Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Петербурге введут в строй все «проблемные» дома с обманутыми дольщиками в 2020 году. Об этом заявил 25 октября губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта тема поднималась на совещании с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко.

«Конечно, не обошли проблему, которая сегодня остро стоит в стране — проблему людей, у которых нарушены права, обманутых дольщиков. Мы проговорили, что здесь есть целая программа и около 30 домов, которые предстоит в этот и следующий год завершить», — сказал Мутко.

Беглов подтвердил, что в 2019 году уже были введены в эксплуатацию 10 объектов, до конца декабря планируется ввести еще 11, тогда на следующий год останутся 11 домов.

Добавим, в 2018 году Петербург вошел в первую тройку по стране по объему введенного жилья с показателем в 3,9 млн кв. метров. В 2019 году цифра снизится примерно до 3,4 млн кв. метров.

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