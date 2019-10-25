Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Из-за борьбы с точечной застройкой в Екатеринбурге могут начаться проблемы с расселением жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявили на совещании застройщиков с мэром Александром Высокинским и главой областного минстроя Михаилом Волковым, сообщает 66.ру.

Один из участников совещания раскритиковал проект генплана развития города до 2035 года. Из-за предлагаемых ограничений по этажности застройщики не смогут строить высотки и тем самым компенсировать затраты на расселение людей, заявил участник.

По мнению спикера, ситуация может вылиться в «барачные бунты».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга предложил еженедельно встречаться с застройщиками для проработки проекта генплана. Документ уже послан на согласования в Минэкономразвития РФ и областной минспорт.

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