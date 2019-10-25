Киев, , 15:34 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» (ЕС) предлагает уполномочить председателя Верховной Рады, президента и премьер-министра подписать обращение украинских властей к Североатлантическому альянсу о получении Украиной плана действий по членству в НАТО. Об этом 25 октября заявил в видеообращении пятый президент Украины, лидер фракции «ЕС» Петр Порошенко, опубликованном на странице в Facebook.

Он считает, что Киеву нужно направить обращение «к декабрьскому саммиту НАТО». «Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции», — считает Порошенко.

По его словам, поставить на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО — обязанность украинского президента, а Верховная Рада имеет возможность продемонстрировать политическую волю по поводу вступления Украины в Альянс.

Экс-президент считает, что «устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО».

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба напомнил Порошенко, что в 2008 году Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Тем не менее, Североатлантический альянс так и не дал Украине ПДЧ.

«Эта заявка остается действующей и с точки зрения правительства Украины, и с точки зрения Североатлантического альянса. Можем еще одну подать, можем через полгода третью подать, через год четвертую, пятую. Зачем подавать несколько раз то, что уже подано?» — рассказал Кулеба в интервью « Сегодня ».

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором Альянс так и не предоставил Украине и Грузии ПДЧ. В декабре 2008 года министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что ситуация на Украине не представляется достаточно ясной для того, чтобы предоставить стране ПДЧ. Он также отметил, что решение Совета от 2 декабря не закрывает для Украины путь в НАТО. В свою очередь государственный секретарь США Кондолиза Райс сказала, что вопрос предоставления ПДЧ в НАТО Украине и Грузии не обсуждался. Она также добавила, что вопрос будущего членства в НАТО для этих стран уже решен.