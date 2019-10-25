Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе резко отреагировала на идею американского эксперта Люка Коффи о размещении в Грузии контингента американских военных, выводимых из Сирии, сообщает 25 октября газета ВЗГЛЯД.

Буржанадзе Шилов

Буржанадзе отметила, что заявление Коффи не является официальным, но вместе с тем «раз такая мысль приходит в голову нашему американскому партнеру, то это показатель того, что США мало интересуют интересы Грузии».

«Надеюсь, если нам официально предложат такой сумасшедший шаг, власть не согласится. Ведь это еще больше усложнит ситуацию, переведя в категорически негативный контекст отношения с Россией»

Напомним, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе ранее прокомментировал инициативу исследователя The Heritage Foundation Люка Коффи, подчеркнув, что на рабочих встречах с представителями американских властей предложение о размещении американского контингента в Ахалкалаки не обсуждалось.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.

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