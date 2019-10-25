Тбилиси, 25 октября 2019, 15:31 — REGNUM Американская компания Conti International передумала покидать проект строительства в Грузии глубоководного порта Анаклия и решила остаться акционером и участником этого проекта. Эту информацию 25 октября распространил Консорциум развития Анаклии, акционером которого с самого начала была Conti International, а после того, как в Грузии началось расследование уголовного дела против учредителей Консорциума, банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, сообщила о выходе из проекта.
Ранее ряд заявлений в связи с проектом Анаклия и повышенным интересом к его осуществлению в Вашингтоне сделала исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. До этого о необходимости строительства в Грузии такого порта в беседах с грузинскими властями неоднократно говорили представители американской администрации.
Независимые грузинские аналитики считают такой повышенный интерес США к Анаклии не случайным и предполагают, что порт намереваются использовать базу для американских крупных военных судов. Официальные власти подобные версии категорически опровергают и делают упор на экономической стороне проекта и его содействии развитию транзитного коридора и росту роли Грузии в международных перевозках грузов.
Другой вопрос, насколько опытна американская компания в осуществлении подобных проектов.