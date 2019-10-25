Кабул, , 15:49 — REGNUM 24 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин заявила, что Пекин полностью поддерживает внутриафганский диалог по миру.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Хуа Чуньин сделала это заявление, отвечая на пресс-конференции на вопрос по поводу объявленного участия представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в организованной Пекином встрече по мирному урегулированию в Афганистане.

Официальный представитель МИД Китая подчеркнула, что Пекин готов оказывать всю необходимую поддержку мирному процессу, в котором принимают участие правительство Афганистана, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие участники конфликта.

Хуа Чуньин также отметила, что поддержка мирного процесса в Афганистане основывается на принципе уважения интересов всех сторон.

Ранее официальные представители афганского правительства заявили, что на данный момент идет обсуждение участия правительственной делегации в организованной Пекином встрече по мирному урегулированию.