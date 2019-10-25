Кабул, , 15:42 — REGNUM 24 октября Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что оказание всей необходимой поддержки Национальным силам безопасности и обороны Исламской Республики Афганистан — лучшее, что может сделать альянс для создания условий для установления прочного мира в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе пресс-конференции в преддверии Совета министров стран НАТО.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что оказание поддержки Национальным силам безопасности и обороны нацелено на повышение их боеготовности, что должно оказать влияние на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заставить его вновь сесть за стол переговоров и быть готовым пойти на компромисс.

Йенс Столтенберг также заявил, Афганистан будет одной из ключевых тем во время второго дня Совета министров стран НАТО. Участники обсудят текущую ситуацию в стране, а также совместные усилия по установлению мира в стране.