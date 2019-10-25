Талукан, , 15:52 — REGNUM 25 октября официальные представители министерства обороны Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, уезд Даргад провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) был полностью зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Даргад провинции Тахар началась 14 октября текущего года.

По словам официальных представителей министерства обороны Афганистана, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере 50 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.