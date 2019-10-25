Пули-Хумри, Афганистан, , 15:54 — REGNUM 24 октября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, уезд Даханаи-Гури провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) был полностью зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Даханаи-Гури провинции Баглан началась неделю назад.

По словам официальных представителей Министерства обороны Исламской Республики Афганистан, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны по освобождению уезда Даханаи-Гури провинции Баглан, который до этого на протяжении трех лет контролировался движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было уничтожено несколько десятков боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.