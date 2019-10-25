Майкоп, , 15:26 — REGNUM Военные учения артиллеристов Южного военного округа (ЮВО) прошли на полигоне Майкопский в Адыгее. Подразделениям предстояло уничтожить условного противника с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что стрельбы прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой. Беспилотник во время учений по цифровым каналам связи передавал военнослужащим информацию об условном противнике.

Это позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить коррективы при ведении огня. В итоге замаскированные командные пункты условного противника были уничтожены.

Учения подразделений артиллерийского соединения, как пояснили в пресс-службе, проводились в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год. В маневрах были задействованы более 500 военнослужащих, а также свыше 80 единиц военной техники.

Читайте также: В горах Дагестана прошли ночные стрельбы морских пехотинцев