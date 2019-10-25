* запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 15:38 — REGNUM 24 октября официальные представили губернатора провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был задержан высокопоставленный член террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны по задержанию высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Ханашин провинции Гильменд.

По словам официальных представителей губернатора провинции Гильменд, у задержанного члена «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было изъято 15 удостоверений личности гражданина Пакистана. Также было изъято несколько единиц лёгкого и тяжёлого оружия.

На данный момент официальные представители террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.