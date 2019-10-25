Тбилиси, 25 октября 2019, 15:20 — REGNUM Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что Грузия должна осуществить «очень строгое реагирование» на задержание сотрудника миссии наблюдателей Евросоюза на территории Южной Осетии сообщает 25 октября «Интерпрессньюс».
По мнению Сесиашвили действия Цхинвала являются «преступлением против мира и безопасности», а на самом деле представляют собой провокацию Москвы.
Ранее 25 октября официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди задержание представителей миссии наблюдателей ЕС также назвал действием, направленным против мира и безопасности на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей ЕС, проникнувших на территорию республику через границу с Грузии. Миссия выразила свою обеспокоенность в связи с данным инцидентом и посчитала действия Цхинвала незаконными. КГБ Южной Осетии, в свою очередь, заявил о недопустимости нарушения госграницы Южной Осетии и Грузии.
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