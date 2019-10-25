Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что Грузия должна осуществить «очень строгое реагирование» на задержание сотрудника миссии наблюдателей Евросоюза на территории Южной Осетии сообщает 25 октября «Интерпрессньюс».

По мнению Сесиашвили действия Цхинвала являются «преступлением против мира и безопасности», а на самом деле представляют собой провокацию Москвы.

«Это, я бы сказал, преступление, направленное против мира и безопасности. Поэтому, ясно, что на это будет строжайшее реагирование не только у нас, но и, уверен, у самой миссии Евросоюза. У нас будет очень строгое реагирование, так как эта провокация у России действительно не должна получиться, на это она должна получить очень суровую ракцию, так и будет»

Ранее 25 октября официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди задержание представителей миссии наблюдателей ЕС также назвал действием, направленным против мира и безопасности на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей ЕС, проникнувших на территорию республику через границу с Грузии. Миссия выразила свою обеспокоенность в связи с данным инцидентом и посчитала действия Цхинвала незаконными. КГБ Южной Осетии, в свою очередь, заявил о недопустимости нарушения госграницы Южной Осетии и Грузии.

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