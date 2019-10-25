Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Министр строительства Свердловской области Михаил Волков предложил остановить общественные обсуждения проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Об этом сообщает 66.ру.

По данным портала, областной чиновник направил письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, где предложил остановить обсуждения.

По словам министра, в работе над документом была нарушена последовательность. Проект не должны были выносить на суд общественности без согласования в вышестоящих инстанциях.

Как сообщает ИА REGNUM, Александр Высокинский уже предложил проводить еженедельные встречи по генплану с застройщиками Свердловской области. Предложение поддержал глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

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