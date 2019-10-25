Париж, , 15:14 — REGNUM Франция рискует попасть под санкции Европейского суда за то, что государство «систематически» превышает порог диоксида азота в нескольких крупных городах, сообщает BFM TV.

Согласно последнему докладу Европейского агентства по окружающей среде и качеству воздуха, опубликованному в середине октября, диоксид азота является причиной 68 тыс. преждевременных смертей в год в ЕС, в том числе 7500 во Франции.

Известно, что загрязнение воздуха касается 24 зон во Франции, включая города Париж, Лион, Марсель, Ницца или Страсбург.

Между тем Франция утверждает, что в период с 2010 по 2018 год «выбросы диоксида азота сократились на 54%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет министерства экологии Франции увеличится на «800 млн евро» в 2020 году.

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