Москва, , 15:11 — REGNUM Соединённые Штаты не соблюдают подписанные ими требования Конвенции Совета Европы 1983 года, которая предусматривает обмен осуждёнными для отбытия наказания в странах гражданства. Такое заявление сегодня, 25 октября, на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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Однако, как оказалось, это далеко не единственное нарушение, которое допускают США. Так, Вашингтон несвоевременно уведомляет Москву о задержании граждан РФ на своей территории и в других государствах по запросу США, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о задержании в США бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова. Как пояснили представители американской иммиграционной и таможенной служб, гражданин РФ был задержан за нарушение правил пребывания в США по неиммиграционной визе, по которой он въехал на территорию страны в мае 2016 года, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. В итоге Билалов был арестован 22 октября в его доме в американском штате Флорида. Сейчас Билалов находится под стражей и ожидает процедуры высылки.