Бишкек, , 15:08 — REGNUM Изготавливаемые в СНГ товары должны иметь преимущество на рынках стран Содружества перед продукцией из дальнего зарубежья. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Совета главправительств СНГ, передает пресс-служба правительства.

«Убежден, что скорейшее завершение работы над Соглашением о свободной торговле услугами станет надежной предпосылкой для расширения возможностей стран СНГ по появлению на рынках современных услуг, обеспечение широкого доступа к которым станет возможным не только для блага граждан, но и для всестороннего развития бизнес-среды», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный киргизстанский чиновник отметил необходимость принципа взаимной открытости рынков стран-партнеров в рамках Содружества Независимых Государств.

«Считаем необходимым активизировать работу по увеличению объемов взаимной торговли, разработке и реализации совместных проектов в рамках СНГ. Для достижения этих целей важно в полной мере задействовать потенциал Договора о зоне свободной торговли», — подытожил Абылгазиев.