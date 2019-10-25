Москва, , 15:03 — REGNUM Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 октября прокомментировал заявление министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича о намерении Белоруссии взять кредит у Китая.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей», — сказал журналистам представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление Ермоловича о том, что Белоруссия не нуждается в государственном кредите от России.

«Контакты с белорусской стороной продолжаются», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, 25 октября глава Минфина Белоруссии заявил, что в Минске не рассматривают возможность получить кредит от России. Между тем, в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва готова предоставить Минску госкредит на сумму до $600 млн для рефинансирования платежей по займу.