Москва, , 14:53 — REGNUM На первой стадии реализации подписанного Россией и Турцией меморандума по Сирии нельзя исключать определенных шероховатостей, заявил 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенных шероховатостей на первых стадиях, безусловно, нельзя исключать, ситуация очень сложная, и в одночасье она не может нормализоваться», — сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что в настоящее время проводится очень кропотливая и сложная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шестичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября был выработан меморандум, на основе которого прекращены боевые действия на севере Сирии, соблюдена её территориальная целостность, гарантирована безопасность курдского населения и приграничных районов Турции, а под контроль Дамаска вернулись обширные районы, несколько лет существовавшие под контролем США.

Читайте также: Песков рассказал, как Путин и Эрдоган работали над меморандумом в Сочи