Перуджа, Италия, , 14:47 — REGNUM В воскресенье, 27 октября, в итальянской провинции Умбрия пройдут местные выборы. Кандидаты на пост главы региона — Донателла Тезеи (от оппозиционной правоцентристской коалиции) и Винченцо Биьянкони, поддерживаемый правящим союзом либералов и популистов.

После национальных выборов в марте 2018 года правые партии выиграли все восемь местных кампаний в регионах.

Представители «Лиги», «Братьев Италии» и «Вперед, Италия» в пятницу, 25 октября, в последний день предвыборной кампании, отметили, что вслед за некоторыми другими регионами, где в последний год правые лишили власти либералов, этому примеру последует и Умбрия.

Лидер либералов Никола Дзингаретти в свою очередь заявил, что сохранение власти в Умбрии будет «спасением» для региона.

Особую значимость этой кампании придают два факта. Правые партии никогда не побеждали в Умбрии. Если ими будет одержана первая победа после формирования без проведения нового правительства либералов и популистов, это станет важным подтверждением того, что действующая власть не пользуется поддержкой большинства.

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